KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmek” suçlamasıyla Rum Yönetimi’nin tutuklu yargıladığı İsrail asıllı Türk vatandaşı iş insanı Simon Aykut’un ailesi, İsrail’de ve ABD’de Güney Kıbrıs aleyhine kampanya başlattı.

Philenews.com’un haberine göre; Aykut’un ailesi İsrail’i, üzerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ve Simon Aykut’un fotoğraflarının bulunduğu İbranice yazılmış afişlerle donattı. Hristodulidis’in fotoğrafının altında “Kıbrıs Yahudiler için tehlikeli” ve Aykut’un fotoğrafının altında “75 yaşındaki kanser hastası Simon yargısız hapis” yazısı yer alıyor.

Haberde Simon Aykut’un oğlu Jack Afik’in aile adına ABD’deki Yahudi örgütlerine Aykut ailesi adına mektup göndererek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyaretini boykot etmelerini ve kendisiyle görüşmemelerini istediği hatırlatıldı.

Jack Afik’in mektubunda tüm Yahudiler adına konuştuğunu belirtti. ABD'deki tüm Yahudi örgütlerine ve kuruluşlarına toplantıları boykot etmeleri yönünde mesaj gönderilmesini istedi.

Afik mektubunda Hristodulidis'i, "75 yaşındaki Simon Aikout'u dokuz ay boyunca pervasızca rehin tutmakla" suçluyor.

Afik, son olarak, Hristodulidis'in, Aykut'un serbest bırakılması için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından defalarca kendisine başvurulduğunu ancak sonuç alınamadığını ileri sürüyor.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.





Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025, 09:47