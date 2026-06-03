İmzaya hazır

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; Üstel’in Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede, bu ay içerisinde KKTC’de imzalanması planlanan anlaşma çerçevesinde ülkeye doğal gaz ulaştırılmasını öngören ve “Yüzyılın Projesi” olarak adlandırılan doğal gaz boru hattı projesinde gelinen son aşama ele alındı.

Görüşmede ayrıca yürütülen çalışmalar ve sürecin ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Başbakan Üstel, Ankara temasları kapsamında Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, Yaşar Güler’in Ankara’da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığı’nda görüştüğü ifade edildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafların da yer aldığı belirtildi.