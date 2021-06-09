Türkiye’den 50 bin doz aşı daha geldi

Türkiye, yeni tip Coronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderildi. Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 22.20'de Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Böylelikle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 190 bin doza ulaştı. Dün akşam gönderilen aşıların bugün uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Bakan Üstel tv2020’de müjdeyi vermişti

Bu arada Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, aşıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Türkiye’den 50 bin doz daha aşı gönderileceğine dair güzel haberi vermişti.



Üstel şunları ifade etmişti:Birinci doz yapacak aşımız kalmadı. 75 bin kişi iki doz aşı yaptırdı. 68 bin kişi de ikinci dozları yaptıracak. Anavatan ile sürekli temas halindeyiz. Aşımız geliyor. Aşı sıkıntımız yoktur, Türkiye imdadımıza yetişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye'miz bizi yalnız bırakmadı. 50 bin doz aşıyı hemen uygulamaya koyacağız.Hedef, Covid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 50 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir.