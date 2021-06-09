Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay ile birlikte poz verdiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Tatar, “2-3 yıl önce Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Taner Ay’ın son model arabasının plakasında ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ yazmasıyla ilgili ise yorum yapmadı.

Ne olmuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarla gündeme gelen, kendisini ”iş insanı" olarak tanıtan, fakat Almanya’da yasaklı Osmanen Germania çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın, Ersin Tatar ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Ay’ın Tatar ile 18 Aralık 2019’da, Ankara’daki “JW Marriott Hotel”de görüştüğü belirtilmişti.