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‘Adını da bilmem’

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisiyle fotoğraf çeken çete yöneticisi Taner Ay ile hiçbir işinin olmadığını belirterek “otelde gelip yanıma oturdu” dedi

‘Adını da bilmem’
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay ile birlikte poz verdiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. 
Tatar,  “2-3 yıl önce Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Taner Ay’ın son model arabasının plakasında ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ yazmasıyla ilgili ise yorum yapmadı.

Ne olmuştu
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarla gündeme gelen, kendisini ”iş insanı" olarak tanıtan, fakat Almanya’da yasaklı Osmanen Germania çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın, Ersin Tatar ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı. 
Ay’ın Tatar ile 18 Aralık 2019’da, Ankara’daki “JW Marriott Hotel”de görüştüğü belirtilmişti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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