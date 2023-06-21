Güvenlik seviyesi artacak

Kuzey Kıbrıs’a girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecek olan E-Vize sistemi, Eylül’de devreye giriyor. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirtti.

E-Vize'nin birinci aşamasının tamamlandığını belirten Bakan Öztürkler, "Birinci aşama tamamlandı, yasal süreçler bitti. İkinci aşamaya geçmek için de tüm sorumluluklarımızı tamamladık" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Öztürkler, "15-20 gün içerisinde ikinci aşama da bitecek" ifadelerini kullandı.

İkinci aşamanın tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu'nun güvenlik kodu, başvuru ücretleri ve vize uygulanacak olan ülkeleri belirlemesi gerektiğini aktaran Bakan Öztürkler, "Ağustos ayında çok hızlı bir şekilde bir ülke ile başlayacağız. Aksaklıkları test edip, Eylül ayında vize uygulanacak tüm ülkelerle devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öztürkler, 2023-2024 eğitim yılında E-Vize'nin uygulamada olacağının altını çizdi.

Mekansal Kayıt Sistemi de devreye girecek

Nüfus konusunda yetkili olan kurumun; İstatistik Kurumu olduğunu dile getiren Bakan Öztürkler, “Bilgiler var ancak bir rakam söyleyemeyeceğim. Bunların ifade edilmesini bu noktada doğru bulmuyorum. Dünyaya, çağdaş ülkelere baktığımızda ise bir saat içerisinde bile nüfusun değişimi görebiliyorlar. İnsanları tekrardan eve kapatarak saymanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Öztürkler, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne işaret ederek, yaklaşık 2 ay önce son kalan 6 belediyeyle de protokolün imzalandığını belirtti.

4-5 yıldır devam eden bir proje olduğunu belirten Bakan Öztürkler, “Mekansal Kayıt Sistemi’nin bu ülkede yaklaşık bir yıl içerisinde vuku bulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Mekansal Kayıt Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte verilerin belediyelerden Bakanlığa ardından ise İstatistik Kurumu’na aktarılacağını açıklayarak, nüfusun bu şekilde açıklanabileceğini kaydetti.

Deport işlemleri için 9 milyon kaynak ayrıldı

Bakan Öztürkler, cezaevinde bulunan yabancıların, cezaevinden çıkmasıyla birlikte deport edildiklerinin altını çizdi. Öztürkler, "Bakanlığım boyunca cezaevinde olup da dışarıya çıkan bir kişinin bu ülkede kalmasına olanak sağlamadım" diye konuştu.

Öztürkler, deport işlemleri için yaklaşık 9 milyon TL'lik kaynak kullanıldığını aktardı.