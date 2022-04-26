İşte rekor ! Güneyde 9, Kuzeyde 39 hükümet kuruldu

Suna ERDEN

Maliye Bakanını görevden almak için 59 günlük 38’inci hükümetin istifasını geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün 39’uncu hükümeti kurarak benzeri görülmemiş bir rekora imza attı.

Sucuoğlu kabinesinde sadece Maliye Bakanını değiştirdi. Buna göre Sunat Atun gitti, yerine Olgun Amcaoğlu geldi.

Parlamenter sistemle yönetilen Kıbrıs’ın kuzeyinde 1975’ten bu yana tam 39, Kıbrıs’ın güneyinde ise 9 hükümet kurulurken, aradaki fark ülkedeki siyasi istikrarsızlığı gözler önüne serdi.

5 günde hükümet bozulup kuruldu

Faiz Sucuoğlu başkanlığında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kuruldu.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, dün yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Sucuoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tatar'ın yeni kabineyi onayladığını duyurdu.

Böylelikle 20 Nisan’da bozulan hükümet, 25 Nisan’da kurulmuş oldu.

Atun gitti Amcaoğlu geldi

Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan 39’uncu hükümette Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

Kadın bakanın bulunmadığı UBP- DP- YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden sadece bir isim değişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevine getirilirken, önceki hükümetin Maliye Bakanı Sunat Atun kabinede yer almadı.



En genç Oğuz, en yaşlı Ertuğruloğlu

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinedeki en genç isimler 1966 doğumlu, 56 yaşındaki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve en yaşlı isim ise 1953 doğumlu, 69 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu.

Öte yandan, 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde 5 parti Meclis’e girmeye hak kazanmış, UBP yüzde 39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39 oy alarak 2 milletvekili çıkarmıştı.

UBP- DP- YDP Hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip.

İşte yeni kabine

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ünal Üstel

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy.



Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 10:17