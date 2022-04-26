Yeni koalisyona tepki

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu listesi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, yeni kurulan hükümete tepki gösterdi.

Erhürman, beş ayda üçüncü Sucuoğlu hükümeti listesinin Meclis’te okunduğunu, muhalefetin içerde olmamasının sebepleri bulunduğunu belirtti. Erhürman, Atun’un görevden alınmadığı değil alınamadığının söylendiğini, bunun da kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti’nin olaya müdahil olduğu algısını yarattığını savundu.

Erhürman, Sucuoğlu’nun halka açıklama yapması ve bu yaşananlara “Türkiye’nin müdahalesinin bulunup bulunmadığını” açıklaması gerektiğini söyledi. Erhürman, beşinci ayda üçüncü Sucuoğlu hükümetine saygı gösteremeyeceklerini, halkın da hükümete saygı duymadığını savundu.

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bizim size saygı duymamak için sebeplerimiz var. Bu halk bu yarattığınız maskaralıktan dolayı size saygı duymuyor. Bu halk krizin ortasında dalga geçmeye çalıştığınız için size saygı duymuyor. Muhalefet de bu halkın temsilcisi olduğu için size saygı göstermiyor ve göstermeyecek. Bu halkın temsilcisiyiz ve bu halkı saygı göstermeyene de zerre saygı duymayız.”

Özersay: Devletin itibarını yerle bir ettiniz

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bir şehit çocuğu olarak, devletin itibarını yerle bir ettiniz bu çok ağrıma gidiyor, bunu yapmaya zerre kadar hakkınız yoktur” dedi.

Şu anda yeni bir hükümet kurulmadığını, bir oyun oynandığını savunan Özersay, hükümetin Bakanlar Kurulu listesini açıklamadan önce Türkiye’ye sormaya başladığını söyleyerek, “Kendi ettiniz kendiniz buldunuz. Yanlış uygulamayı devam ettirdiğiniz için bu başınıza geldi ” dedi.

“Bakanı görevden almayı beceremediğiniz için hükümeti bozup tekrar kurmaya çalıştınız” diyen Özersay, devletin itibarının yerle bir edildiğini savundu. Özersay, yaşananları “acemice yazılmış bir senaryonun sahnelenmesine” benzeterek “Biz bu oyunda ne oyuncu oluruz ne de figüran” ifadesini kullandı.