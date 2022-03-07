‘İyi olacak’

Ömer KADİROĞLU

Belediyelerin sayısının 28’den 12’ye düşürülmesine yönelik reform adımı vatandaş tarafından olumlu bulundu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, reform çalışmasının İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütüldüğünü açıklarken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “6 ilçe 28 belediye var. Bu sayı hem nüfusa hem de ilçe sayısına göre çok fazladır” dedi.

Bazı vatandaşlar 12 sayısının dahi çok olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, belediye sayısının azaltılmasının gereksiz harcamaları da ortadan kaldıracağını, hizmet kalitesinin artacağını söyledi.

Ne dediler…?

Ali Okan

“Ülkemiz 6 ilçeden oluşuyor ve dolayısıyla en güzeli belediye sayısının düşmesidir. Bugün en küçük bölgelerde bile belediye var ve boş yere masraflar oluşuyor. Bu nedenle Belediye sayısının gerçekten 28’den daha aşağılara düşürülmesi gerekiyor. 12 sayısı bile çoktur. En güzeli her şehirde bir belediye olmasıdır. Bizim beklediğimiz bir çevre temizliğidir. Birçok belediyede temizlik hizmeti yoktur. Ben Lefkoşa belediyesinden hizmet alıyorum. Buradan aldığım hizmetlerden memnunum ancak belediye hizmetleri ülke geneli olarak çok zayıftır.”

Savaş Berk

“Başbakan Faiz Sucuoğlu belediye sayısının düşürüleceğini açıkladı ancak bu durumdan ziyade daha önemli bir sürü sorun vardır. Bu hamle bence siyasi ve politik olarak seçimlere yönelik bir manevradır. Bu toplumunun çok sorunu var ve önce bunlara el atılması gerekiyor. Bağlı olduğum Lefkoşa Belediyesinden aldığım hizmetten kapasitesine göre memnunum. Memnun olmadığım tek bir konu var o da sadece belediyeden yana değil toplum olarak çevre temizliği konusuna daha fazla önem verilirse daha güzel bir çevreye sahip olacağımıza inanıyorum.”

Suat Ötüken

“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun belediye sayısının düşürüleceğine dair açıklaması ve bu yöndeki çalışmalar yerinde ve doğru bir karardır. Bu ülkeye 28 belediye gerçekten çoktur. Bu sayı düşürülürse gerçekten çok daha iyi olacaktır. Belediyelerden temizlik ve çöplerin daha düzenli toplanması ayrıca sadece ana caddeler değil ara sokaklar da dâhil temizlenmesini bekliyoruz. Ben Lefkoşa Belediyesi’nden hizmet alıyorum ve aldığım hizmetten çok da memnun değilim. Dediğim gibi temizlik, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi noktalarında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.”

Özden Özaltan

“Başbakan 28 olan belediye sayısını 12’ye indireceğini açıkladı. Belediye sayısı evet ülkemiz için çok fazladır. Dayı düşürülmesi gerekir ancak şu an 5 köye bakamayan bir belediye 15 köye nasıl bakacak? Kapatılan belediyelerin personeli ne olacak? Diğer belediyelere transfer edileceklerse değişen ne olacak? Soruları kafamızda dönüyor. Ben Geçitkale Belediyesi’nden hizmet alıyorum ancak aldığım hizmetten hiç de memnun değilim. Çok daha fazla çalışmaları ve düzenli hizmet verilmesi gerekiyor.”

Ethem Düzen

“Hiçbir siyasiye güvenmiyorum ve belediye sayısının düşeceği açıklamasının da uygulanması halinde bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Belediye sayısını düşürmekten ziyade sistemin kökten değişmesi gerekiyor. Faiz Sucuoğlu’nun iyi niyetinden hiçbir şüphem yok çalışmak istiyor ancak ülkede eşe dosta hizmet politikasından vazgeçilmediği sürece hiçbir çalışmanın faydası olmayacaktır. Ben Yeniboğaziçi Belediyesi’nden hizmet alıyorum ancak almış olduğumuz hizmetten memnun değilim. Yeniboğaziçi Belediye sınırları içerisinde büyük bir gelişme var ve altyapıda tüm ülkede olduğu gibi burada da sorun yaşanıyor. Eskiye nazaran daha yavaş işleyiş var. İzmir ile kardeş belediye protokolü imzalandı ancak ilişkileri iyi yürütemedikleri için belediye iyi bir hizmet veremiyor.”

Mehmet Börüalp

“Ülke için belediye sayısı çok fazla ve bu sayıyı açıkladıkları gibi uygularlarsa güzel bir icraat olacaktır. Ben Lefkoşa ve Beyarmudu belediyelerinden hizmet alıyorum ve bazı eksiklikler yaşanıyor. Vatandaşların da çevreye karşı duyarsız davranması belediyelerin hizmet verememesi ile birleşince eksikliklerle belediye hizmeti alıyoruz. Umarım belediye sayıları azaltılır ve daha kaliteli hizmetler verilir.”

Ethem Yentu

“Belediye sayısının düşürülmesi konusundan ziyade bizleri ilgilendiren pahalılıktır ve ilk icraat olarak piyasanın ucuzlatılması ve halkın alım gücünün rahatlatılması gerekiyor. Ben Mehmetçik Belediyesi’nden aldığım hizmetten şimdilik memnunum ancak birçok belediyede büyük eksiklikler vardır. Başbakan ilk olarak halkın refahını sağlasın ondan sonra bu tür işlerin çalışmalarını yapar.”

Vedat Tecimer

“Başbakan bir açıklama yaparak belediye sayısını 12’ye düşüreceğini açıkladı. Bu uygulamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı bir çalışma yaparlar ve gerçekten belediye sayısı düşürülürse üzerimizden büyük bir yük kalkacaktır. Ben Değirmenlik Belediyesi’nden hizmet alıyorum ve bu belediyeden aldığım hizmetten şimdilik memnunum.”