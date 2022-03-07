Renkli geçti

Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin 6’ncısı dün gerçekleştirildi. Tatlısu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival bu yıl ‘doğaya dönüş’ temasıyla yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde kurulan statlarda çeşitli otlar, yenilebilir otlarla yapılan yemekler, hamur işi ürünleri, el emeği eşyalar sergilendi ve satışa sunuldu.

Tatlısu Minik Halk Dansları Ekibinin dans gösterisi ile başlayan festivalde, bando ve kukla gösterileri gerçekleştirildi, sözleri Şirin Yıldız’a bestesi Mustafa Tozakı’ya ait olan Tatlısum adlı şarkı seslendirildi.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve Türkiye’den Çeşme, Kuşadası ve Konya Karatay belediye başkanları da katıldı.

Tatlısu Belediyesi başarıyla yönetildi

Festivalde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, denizi ve doğasıyla Tatlısu’nun çok güzel bir belde olduğunu ve belediyenin uzun yıllardır başarı ile yönetildiğini ifade etti.

Tatar, Rusya ve Ukrayna savaşına değinerek savaşla birlikte dünyada çok ciddi bir gıda sıkıntısının yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Önemi bir besin kaynağı

Başbakan Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada, tarih boyunca yenilebilir otların Kıbrıslı Türkler için önemi bir besin kaynağı olduğunu hatırlattı.

Kanser hastalığının arttığı bu dönemde doğadan doğal beslenmenin ayrı bir ayrıcalık olduğunu ve doğada yetişen yenilebilir otlara ilginin arttığını gözlemlediğini söyledi.

2 yıllık bir aradan sonra pandeminin yavaş yavaş geride kaldığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, böylesi festivallerin ekonomik olarak bölgelere katkı sağladığını belirtti.

Ciddi bir bilinç oluştu

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle zor ve sıkıntılı iki yılın ardından yavaş yavaş normalleşmeye dönüldüğünü belirterek, bu kapsamda düzenlenen festivalin önemine değindi.

Hayri Orçan, festivalle birlikte vatandaşlarda ciddi bir bilinç oluştuğunu ve doğada çıkan yenilebilir otlara ilginin arttığını söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Onan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ülkede olmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Tatlısu beldesine her türlü destek ve yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Otlu yemekler ikram edildi

Konuşmaların ardından festival yenilebilir otlarla yapılan yemeklerin ikramı ile sürdü.

Gün boyu devam eden festivalde birçok etkinlik yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 10:58