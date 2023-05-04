Kaçaklar da yakalandı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, 2-3 Mayıs 23.00 – 02.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında iki ilçede toplam bin 197 araç sürücüsü kontrol edildi, 228’ine ceza yazıldı, ülkede kaçak yaşam süren 5 kişi tespit edildi.

Polisten verilen bilgilere göre; Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Yapılan asayiş denetimlerinden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edildi; 137’si çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

5 kişi tespit edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 812 araç sürücüsü kontrol edildi; 91’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.