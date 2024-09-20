Kahramanlara vefa 

Gazilere olan minnet ve saygıyı göstermek için ilan edilen Gaziler Günü, dün kutlandı. Gün nedeniyle dün 09.00'da Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve muharip dernek temsilcileri de katıldı.

Törende Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, törende yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, Türk tarihinin müstesna, onurlu şanlı kahramanıdırlar” dedi.

Vural, gazilik unvanının ömür boyu taşınacak bir şeref, ailelerine bırakacakları paha biçilmez bir unvan olduğunu, KKTC ve Türkiye’nin egemenlik ve özgürlüğünü şehit ve gazilerin sayesinde kazandığını belirtti.

Torun, Atatürk’ün ifadelerini hatırlattı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adında Topçu Teğmen Görkem Torun da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik unvanı ile ilgili ifadelerine yer verdi.

Torun, konuşmasında Atatürk’ün “Büyük Millet Meclisinin hakkımda yeni bir rütbe ve gazi unvanı ile tecelli eden iltifatları doğrudan doğruya sizindir” dediğini belirtti.

Torun, “Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarında altın harflerle yazılan kahramanlar; toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin bölgede bir istikrar unsuru olduğunu, birlik ve beraberliğini tüm tehditlere rağmen sürdürebildiğini kaydeden Torun, bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi

19 Eylül Gazileri Anma Günü dolayısıyla Girne Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Bakım Albay Kemal Mercan, Girne Belediyesi Asbaşkan Vekili Hüseyin Çakır, sivil ve askeri zevat ile bazı gazi ve muharip dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Şehitliğin gezilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene katılan bazı gazi ve muharip dernek temsilcileri, “gazilik unvan ve haklarının devlet tarafından tam olarak sağlanmadığı" gerekçesiyle anıta çelenk koymadılar.

