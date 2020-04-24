Tedavi görürken virüse yakalandılar

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken Coronavirüse yakalanan Gece çifti isyan ediyor

Çiğdem AYDIN

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi amaçlı bulundukları esnada bir kişiden Coronavirüs kapan Zekai Gece ile eşi Şerif Gece, yaşadıklarına isyan ediyor.

Kaldıkları odaya yatırılan bir hastadan virüs kaptıklarını ifade ecen çift, yaşananları Diyalog’a anlattı. “Prostat sorunundan gittik, Coronavirüs ile çıktık” diyen çift, hastane yetkililerini suçladı.

Şu anda eşi ile birlikte Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Nusret Gece, “Kaldığımız odaya bir hasta getirildi. Sürekli öksürüyordu, acı çekiyordu. Coronavirüs kapmış olabileceğini düşündük ve hemen hastane yetkililerine başvuru yaparak, odamızın değiştirilmesini istedik. Ancak dikkate alınmadık, virüsü kaptık. Bu bize reva mı?” dedi.

Bizi dikkate almadılar

Coronavirüs bulaşmaması için çok tedbirli davrandıklarını ancak hastanede kaptıklarını ifade eden Nusret Gece şunları söyledi:

“Eşimin prostat rahatsızlığı vardı. Mart’ın 27’sinde Mağusa Devlet Hastanesine gittik. Doktorumuz geldi bize, tedaviyi başlattı. Acildeyken M.Ş. isminde erkek bir hasta karşılaştık. Bizi onunla bizi aynı odaya koydular. Çok şiddetli öksürüyordu, acı çekiyordu. Bizde tedbir olarak çantalarımızı koridorda bıraktık. Coronavirüs kapmış olabileceğini düşündük. Nöbetçi doktordan odamızı değiştirmesi için ricada bulunduk. Koridorun sonunda iki oda boştu ve bizim odamızı taşımadılar. Özel oda için dahi para teklif ettim ama nafile isteğimizi gerçekleştirmediler. Sonra bir gün geldiler sonda taktılar, evinize gidin dediler ve bizi gönderdiler. Bu bahsettiğim Coronavirüs olan kişi bizden bir gün önce ayrıldı. Sağlık Bakanlığını aradım eve gelince ve durumu bildirdim. Temas ettiklerini buldular. Prostat sorunundan hastaneye gittik, Coronavirüs ile çıktık. Test sonucumuz pozitif çıktığını öğrendiklerinde ise neredeyse bizi camdan atacaklardı, kimse yanımıza gelmedi. Çok şükür çocuklarımızla da konuşmadık görüşmedik. Okullar kapandıktan sonra ne eczaneye ne markete dahi gitmedik. Bu kadar tedbir aldım, kimselerle görüşmedim ama virüsü kaptım. Bizi devlet hasta etti. Almadıkları önlemler yüzünden eşimde ben de hastalandık.”



