Rakam büyüdü

Çiğdem AYDIN

Covid-19 vakalarında meydana gelen artışlardan sonra ‘temaslı oldukları’ gerekçesiyle karantinaya alınanların sayısı dün akşam itibarıyla 750’ye ulaştı. Mali kriz içinde bulunan KKTC hükümeti, ortaya çıkan vakalar nedeniyle karantina otellerinin sayısını artırmak zorunda kaldı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşarı Ali Çaygür’ün dün Başbakan Ersan Saner’le gerçekleştirdiği uzun süreli toplantı sonrasında karantina otellerinin sayısı 8’e çıkarıldı. Uzun süreden beri kullanılan Malpas, Gönyeli Royal, Sempati, Olive Palm ve Özok yurduna ilaveten önceki gün Merit Royal Premium Oteli de listeye eklendi. Tüm bu tesislerin dolması üzerine dün akşamdan itibaren Celebrity ve Manolya otelleriyle de anlaşmaya varıldığı ve bu iki otele de temaslı aktarmasının yapıldığı öğrenildi.

Vatandaşlardan ihbar yağıyor

Yapılan PCR testleri pozitif çıkanların verdiği temaslı listesinin yanı sıra, vatandaşların da vaka sayılarının artmasının yarattığı endişe nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na ‘temaslılar konusunda’ ihbar yağdırdığı öğrenildi.

Gelen ihbarları değerlendiren bakanlık, ilgili şahıslarla temasa geçtikten sonra işlem başlatıyor.

Karantina merkezlerine alınanların PCR testleri yapılıyor ve pozitif çıkanlar doğrudan hastaneye aktarılıyor.