Kuzey Kıbrıs’ta dün 32 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 2 bin 135 test yapıldı, 28'i yerel 32 pozitif vakaya rastlandı. İki kişi yoğun bakıma alınırken, 13 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 kişinin ise Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Son vakalarla birlikte pandemi merkezindeki hasta sayısı 102’ye, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 297’ye, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 113 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 22 bin 674 test yapıldı, 113 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 30 bin 770’e yükseldi.

Rum yetkililer, son 24 saatte can kaybı yaşanmadığını, 140 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini ve 50’sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

