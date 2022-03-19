İşte böyle

Lefkoşa’da hesabına yanlışlıkla yatan paranın 500 lirasına el koyan Mahmut Hatun şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının hesabına yanlışlıkla yatan 5 bin liranın 4 bin 500’ünü geri iade ettiği ancak geri kalan kısmını ‘ceza kesim’ diyerek vermediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da yaşayan Murat Osmanoğlu’nun 16 Mart 2022 tarihinde saat 13.23’te banka işlemleri yaparken yanlışlıkla Mahmut Hatun’un hesabına 5 bin lira yatırdığını söyledi.

Murat Osmanoğlu’nun yanlışlığı fark ettikten sonra zanlıya ulaştığını ifade eden polis, Mahmut Hatun’un paranın 4 bin 500 lirasını geri iade ettiğini ancak 500 lirayı vermediğini açıkladı. Hatun’un Osmanoğlu’na 500 lirayı ceza olarak kestiğini ve geri vermeyeceğini söylemesi üzerine şikâyet edildiğini belirtti. Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlının 12 Ocak 2022 tarihinden beri ülkede turist olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

