Rakam korkunç

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu trafiğini sağlayan Bitcoint Cartel isimli çetenin kuryesi olduğu iddia edilen Selçuk Kömeli hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda öncelikle olgular aktarılırken, sanığın yakalandığı operasyonun 30 Temmuz 2021 tarihinde Gönyeli’de gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Gönyeli’de yaya olarak tespit edilen ve alıkonularak üzeri aranan Selçuk Kömeli’nin, tasarrufunda 690 gram ağırlığında hintkeneviri, 504 gram sentetik cannabionid, 282 gram kokain, 75 gram MDMA türü hap bulunduğu belirtildi.

Sanığın para karşılığında teslim aldığı uyuşturucu maddeleri belirlenen lokasyonlara bıraktığı açıklandı. Sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, Selçuk Kömeli’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu türlerinin çeşitliliği ve miktarının külliyatlı oluşunu aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini söyledi. Soytaç, sanığı 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Olayın geçmişi

Gönyeli’de yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan sanığın Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmişti. Sanık sorgusunda güneyden ithal ettiği uyuşturucu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği noktalara atacağına dair itirafta bulunmuştu. Sanığın bu iş karşılığında 4 bin 630 Euro para alacağına dair tespit yapılmış, üzerinde bulunan 300 Euro nakit paranın ilk ödeme olduğu belirlenmişti.

Polis, Güney Kıbrıs’ta Bitcoint Cartel şebekesi tarafından gönderilen uyuşturucu maddeleri sanığın teslim aldığını, daha sonra aranan bir şahsın Telegram uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile satıcıların almasını sağladığını açıklamıştı.