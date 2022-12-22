4 tutuklu var

Lefkoşa’da üçü yabancı uyruklu 5 kişi arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişinin çenesi kırılırken, 4 zanlı gözaltına alındı. Çenesi kırılan Sefa Kurt'un hastanede tedavi altına bulunduğu açıklandı.

Gözaltına alınan Mohammed Amin Zerrouk, Mohamed Rızkı, Ahmet Ajeblı’nin, Umut Sen dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Umut Sen ve Sefa Kurt’un yürürken kendilerine çarptıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu zanlılarla tartıştıkları açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da Wake Up Cafe önünde yaşanan olayda Mohammed Amin Zerrouk, Mohamed Rızkı ve Ahmet Ajeblı’nin bir taraf, Umut Sen ve Sefa Kurt’un diğer taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, Umut Sen ve Sefa Kurt’un yürürken kendilerine çarptıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu zanlılarla tartıştıklarını açıkladı. Polis memuru, çıkan sözlü tartışma sonucu iki grubun birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak darp ettiklerini ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık verdiklerini açıkladı.

Polis, Mohamed Rızkı’nın kavgada Sefa Kurt'un çenesine vurup kırılmasına neden olduğunu belirtti. Olayın ardından zanlıların gözaltına alındığını, gerekli ifadelerin temin edildiğini ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her birinin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.