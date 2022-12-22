Cinayet davasında tanıklık yapacak

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın (41) Rum Merkezi Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesi ile ilgili tutuklu sanıklardan Veysi Batur (29), savcılıkla anlaştı. Anlaşmaya göre; Batur, cinayetle ilgili tutuklu olan diğer sanıklara karşı tanıklık yapacak. Batur’un ifadesi cinayet davasında diğer tutuklular aleyhinde delil olarak kullanılacak.

Politis ve Fileleftheros’un haberine göre; anlaşma uyarınca tanık koruma programına alınan Batur,

“cinayetle değil “sorumsuz, umarsız veya tehlikeli eylemle ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak. Savcılıkla anlaşma yapan Batur bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak ve hakkındaki karar açıklanacak.

Batur’un ifadesi diğer sanıklara getirilen uyuşturucu ve cep telefonu kullanma suçlamasını kanıtlamak için kullanılacak.

Cinayet nedeni kadın mı?

Habere göre 30 Ocak’ta hakim karşısına çıkartılacak diğer sanıklar cinayet ve uyuşturucu kullanmakla itham ediliyor.

Türk olduğu kaydedilen ve cinayeti işlediğini henüz itiraf etmeyen baş şüphelinin de toksikoloji testi yapılmamasına rağmen uyuşturucu bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

Polisin şu ana kadar Çıdan cinayetinin sebebini ortaya çıkaramadığına işaret eden Politis, edindiği bilgilerin, maktul ile katil arasında, failin karısı ile ilgili kişisel anlaşmazlık bulunduğu yolunda olduğunu ekledi.