Kuralsızlığa prim yok

Covid-19 tedbirleri kapsamında Lefke ve Girne’de denetimler sürüyor. Lefke’de gerçekleştirilen kontrollerde çalışanlarına PCR testi yaptırmayan bir restoran sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. Girne’de ise 12 Şubat- 24 Şubat 2021 tarihleri arasında 783 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi; 4 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 6 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi.

Lefke’de bir restoran kapatıldı

Lefke’de sıkı denetimler sürüyor. Lefke’de Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye görevlileri ile polis ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanlarının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edildi. Maske takmayan şahıslarla çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işletmecisi hakkında yasal işleme gidildi.

Girne’de 783 iş yeri denetlendi

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı.

Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Bu kapsamda Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekipleri de 12 Şubat- 24 Şubat 2021 tarihleri arasında 783 iş yerini denetledi. Şubat ayının ikinci yarısında denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 6 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi. Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.