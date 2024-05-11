Kaşgan cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik’te, sanayi bölgesinde bir işletmede, 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanan Gafgari Kaşgan, Abdullah Deniz, Nuray Uncu ve Fatma Gizem Ananaç teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Abdullah Deniz’in konu uyuşturucu maddelerle bağlantısının olmadığı ancak kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 24 Nisan’da, saat 22.00 sıralarında, zanlı 1 Gafgari Kaşgan’ın, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde kullanımında bulunan işletme içerisinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı.

Polis, zanlı 1 Gafgari Kaşgan ile zanlı 2 Abddullah Deniz’in işletmeye giriş yaparken tespit edildiklerini ve polise direndiklerini, makul güç kullanılarak alıkonulduklarını mahkemeye hatırlattı. İşletmede arama gerçekleştirdiklerini belirten polis, tamir odası olarak kullanılan bölmede, 14 ayrı poşet içerisinde, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturma kapsamında işletmenin yasal sahibi olan zanlı 3 Nuray Uncu’nun da bağlantılı olarak tutuklndığını belirten polis, işletme içerisinde gizli bir kameranın olduğu bilgisine ulaşıldığını, yapılan aramada konu kameranın tespit edilerek incelendiğini ve zanlı 4 Fatma Gizem Ananaç’ın, operasyonun gerçekleştirildiği tarih dahil birçok kez işletmeye, anahtar ile kapıyı açarak giriş yaptığının belirlendiğini ve mesele kapsamında tutukladığını ifade etti.

Abdullah Deniz’in bağlantısı yok ama…

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Abdullah Deniz’in konu uyuşturucularla bağlantılı olmadığını, ancak kanında uyuşturucu madde tespit edilmesi nedeniyle teminata getirildiğini bildirdi. Polis, Gafgari Kaşkan’ın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, diğer zanlıların ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Gafgari Kaşkan’ın 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Abdullah Deniz’in 10 bin nakdi kefalet ödemesi ve 1 kefilin, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına, Nuray Uncu ve Fatma Gizem Ananaç’ın da 30’ar bin TL nakdi kefalet ödemelerine ve 2’şer kefilin, 300’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi.