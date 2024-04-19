‘Kıbrıs ortak vatan’

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Annan Planı referandumunun 20'nci yıl dönümü etkinlikleri Gazimağusa’daki panelle başladı. Panelde konuşan eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Kıbrıs bizim ortak vatanımızdır. Bunu paylaşacağız ve birlikte yöneteceğiz” dedi.

Annan Planı referandumunun 20’nci yılı nedeniyle “Bu Ülke Biziz, Varız, Tarih Yazarız” sloganıyla etkinlikler düzenleyen CTP’nin ilk paneli dün yapıldı.

Eski Dışişleri Bakanı ve eski müzakereci Özdil Nami ve eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Okan Dağlı moderatörlüğünde “Crans Montana Süreci ve Sonrası”nı Gazimağusa Belediyesi'nde düzenlenen panelde ele aldı.

Verilen bilgiye göre, panele, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Nami: Yeni süreç çıkarımıza

Etkinliğin konuşmacılarından Özdil Nami, önemli günlerin unutulmamasında büyük fayda olduğunu söyledi.

2004 günlerini hatırladığını ifade eden Nami, 2004’te CTP’nin en önemli siyasi güç olarak ortaya çıktığını belirterek, “CTP’nin o zaman oynadığı tarihi rol yadsınamaz” diye konuştu. Kıbrıslı Türklerin 2004’te geleceklerine nasıl sahip çıkabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Nami, “O dönemler, bir şeyi değiştirebiliriz inancı hakimdi. Annan Planı’na hayır denmesinin en büyük zararı, içimizdeki inanca vurduğu darbe oldu. Ne yaparsak yapalım bir şeyi değiştiremeyiz anlayışı toplumun geniş kesimlerinde kabul gördü” dedi.

Özdil Nami, “Kıbrıslı Türklerin dünyayla mutlaka bütünleşmesi lazım. Sonuç odaklı, takvimli yeni bir süreç hepimizin çıkarınadır” diye konuştu.

Kasulidis: Kıbrıs bizim ortak vatanımız

Eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise konuşmasında, Crans Montana'da çözüm çabalarının “doruğa” ulaştığını, bir sonuca varılmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Kasulidis, “Bu hayal kırıklığının Güvenlik Konseyi kararlarıyla tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini bekleyen birçok Kıbrıslı Türk ve birçok Kıbrıslı Rum için de geçerli olduğundan eminim” dedi.

Kasulidis, “Statüko dediğimiz şey, her iki toplumun da çıkarına değildir” dedi. Kasulidis, “Böylece görüşmelerin kaderi yalnızca iki kişinin, yani siyasi liderlerin eline bırakılmayacak” diyerek güvenlik ve garantilere de değindi. Kasulidis, “Kıbrıs bizim ortak vatanımızdır. Bunu paylaşacağız ve birlikte yöneteceğiz. Siyasi eşitliğe sahip bir federasyon anlaşmasının sonuçlandırılması için ve tüm Kıbrıslıların refahı için birlikte çalışalım” dedi.