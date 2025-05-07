Ölümden döndü

Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunan 16 yaşındaki Nijeryalı genç kız, hamile kalınca sevgilisiyle birlikte bebekten kurtulmak için yasa dışı yollara başvurdu.

Ülkede ithali ve satışı yasak olan “Mifepak” isimli haplardan temin eden genç kız ile 19 yaşındaki sevgilisi, bebekten kurtulmayı başardı. Ancak genç kız düşük yaptıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılınca gerçek ortaya çıktı.

Genç kız ile sevgilisi “Hamileliğin yasa dışı yollardan sonlandırılması” suçlamasıyla tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen duruşmada zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Elde edilen bilgilere göre; olay 2-4 Mayıs 20254 tarihleri arasında Girne’de meydana geldi. İsminin baş harfleri M.N.F. olan genç kız, kusma ve bulantı şikayetiyle doktora gidince 5 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Genç kız ve erkek arkadaşı E.CC. hamileliği sonlandırmak için KKTC’de satışı yasak olan “Mifepak” isimli haplardan temin etti.

4 bin TL’ye aldılar

Kimliği henüz belirlenmeyen bir şahıstan 4 bin TL’ye aldığı hapları hamileliği sonlandırmak için içen genç kız düşük yaptı. Ancak durumu fenalaşan genç kız hastaneye kaldırılınca gerçek ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine genç kız ile erkek arkadaşı tutuklandı. İki sevgili dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşma genç kızın yaşının 16 olmasından dolayı kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Bu arada “Mifepak” isimli ilacın Nijerya’da üretildiği bilgisi elde edildi. Zanlıların ilacı ülkedeki Nijeryalı şahıslardan temin ettiği belirtildi.

Polis, ilacı temin eden şahısları da aradığı bilgisi elde edilirken, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Kürtaj Yasası

KKTC yasalarına göre; gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj yapılabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda hastaların 18 yaş üstü olması kendi rızaları ile bu tür işlemlere onay vermelerine imkan tanır. 18 yaşından küçükler için anne-baba onayı gereklidir.

