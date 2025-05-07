 Suçlamaları kabul etmedi

Gönyeli’de meydana gelen olayda kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisini darp ettikten sonra bıçakla tehdit eden Berat Karataş şikâyet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı; "Şiddet kullanma tehdidi ve darp” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde zanlının Gönyeli’deki ikametgahı içerisinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp yere düşürdükten sonra karnına yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Polis; zanlının bu esnada tespit edilemeyen bıçağı sevgilisine gösterip 'Eski eşin gelirse onu öldüreceğim' demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis; şikayetin 5 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, müştekinin aynı tarihte doktor kontrolünden geçirildiğini, kollarında ekimoz olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis; mesele ile ilgili olarak 5 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 25 Mayıs 2025 tarihinde kadar geçerli çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

