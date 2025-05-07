Gönyeli’de meydana gelen olayda kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisini darp ettikten sonra bıçakla tehdit eden Berat Karataş şikâyet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı; "Şiddet kullanma tehdidi ve darp” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde zanlının Gönyeli’deki ikametgahı içerisinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp yere düşürdükten sonra karnına yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Polis; zanlının bu esnada tespit edilemeyen bıçağı sevgilisine gösterip 'Eski eşin gelirse onu öldüreceğim' demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.
Polis; şikayetin 5 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, müştekinin aynı tarihte doktor kontrolünden geçirildiğini, kollarında ekimoz olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.
Polis; mesele ile ilgili olarak 5 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 25 Mayıs 2025 tarihinde kadar geçerli çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
Suçlamaları kabul etmedi
Kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisini dövme ve tehdit etmekle suçlanan Berat Karataş mahkemeye çıkarıldı
Gönyeli’de meydana gelen olayda kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisini darp ettikten sonra bıçakla tehdit eden Berat Karataş şikâyet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
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