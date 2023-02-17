54’ü tutuklandı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu artıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açarken, kurtarma çalışmalarının 11. gününde saat 01.00 itibariyle can kaybı 38 bin 44'e yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Bu arada AFAD, depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

245 kişiye işlem yapıldı

Öte yandan Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." dedi.

Bozdağ, "Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Gerekenler yapılıyor

Bozdağ, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili, sorumlular hakkında her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Bozdağ, Diyarbakır'da tamamen yıkılan 7 binadan şu ana kadar birinin enkazının tamamen kaldırıldığını, diğerlerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yarın itibarıyla 5 enkazın daha kaldırılmasının tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 387 ve bu çıkan vatandaşlarımızdan ağır yaralı olanlar var. Bunlar içerisinde vefatlar var. 255 vefat var şu ana kadar. 387'den 255'i vefat, 42'si ağır yaralı, diğerleri ise yaraları daha hafif ve hayati tehlikesi olmayan vatandaşlarımız." diye konuştu.

Şu ana kadar barınmayla ilgili Diyarbakır'da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bozdağ, kurulan çadır kentlerde 908 çadırda şu ana kadar 7 bin 216 vatandaşın barındığını kaydetti.

Bozdağ, vatandaşlara 3 öğün yemek ikramı yapıldığını belirtti.

Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet olduğuna işaret eden Bozdağ, şu ana kadar 152 komisyonun Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yaptığını ifade etti.