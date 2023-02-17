11’inci günde mucize

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'yi sarsan depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir mucize haberi daha geldi. Depremden 258 saat sonra Kahramanmraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından da bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Neslihan Kılınç, iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde fark edildi.

Neslihan Kılınç, depremden 258 saat sonra kurtarıldı.

Ailesi bir gün önce, "10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok." diye konuşmuştu. 29 yaşındaki Neslihan'ın kurtarılmasıyla aile sevince boğuldu.

Aleyna Ölmez 11 gün direndi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez de depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Aleyna Ölmez'in kurtarılması için yürütülen çalışma ekibinde yer alan arama kurtarma ekibinden Hacer Atlas, Aleyna ile sürekli iletişim kurduklarını belirterek "Gayet iyi durumda, iletişim kurabiliyor.'' diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.



''Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım''

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim." ifadeleriyle karşılık verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

''İnanılmaz bir olay''

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Aleyna Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonları çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

Hatay'ın Antakya ilçesinin Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam koridonundan ses alındı.

Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228’inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edildi.