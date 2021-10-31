‘Tarafsızım’

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Tatar, Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması gerektiğini belirtirken tarafsız olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP’nin önemine işaret ederek, UBP Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, seçilecek genel başkana herkesin destek vermesi, seçilenin liderliğini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.Öte yandan Kurultayın ardından TAK’a açıklamalarda bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini, kendisinin de tarafsız olduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın aldığı davetlere katılabileceğini, kendisinin de aldığı davete icabet ederek, UBP’nin kurultayına katıldığını, bunun da kendi tercihi olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 yıl önce UBP Genel Başkanlığı’na seçildiğini, ardından Başbakanlık görevini yürüttüğünü ve daha sonra da Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini anımsatarak, 3 yılda çok şeyler geçirdiklerini, çok şeyler başardıklarını söyledi.Pandemiye, ekonomik, sosyal alanda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sürecin en iyi şekilde yönetildiğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi döneminde olduğu için Kurultay’da yaptığı açılış konuşmasında da bunları aktardığını dile getirdi.