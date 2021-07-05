Tatar’ın yardım önerisine cevap bile vermedi

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyünde önceki gün başlayan ve kısa sürede birçok yerleşim yerine sıçrayan yangın dün kontrol altına alınabildi.

Yangında 4 kişi ölürken, onlarca ev ve araç yanarak zarar gördü. Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi.

Bitki örtüsü ve ağaçların zarar görmesine de neden olan ve 55 kilometrekarelik alana yayılan yangını söndürmek için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e Limasol’da çıkan yangına müdahale için yaptığı teklif karşılıksız kaldı.

Mahsur kaldılar, öldüler

Yangında ölenlerin Mısır uyruklu işçiler olduğu belirtildi. Güney Kıbrıs haber kaynakları Mısırlı işçilerin, kaldıkları yerin birkaç kilometre ilerisinde tamamen yanmış halde bulunduklarını ve araçlarının da kül olduğunu duyurdu.

Yangında can kaybının yanı sıra birçok ev, araç yanarak küle döndü. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar aldığını söyledi. Nuris, yangının başladığı Arakapas köyünde ise 9 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Ağaçlar ve bitki örtüsü de yangından zarar görürken, gece boyunca devam eden ve dün sabah saatlerinden itibaren 11 hava aracının katılımıyla devam edilen yangın söndürme çalışmalarında 50 kilometrekarelik alanın kül olduğu belirtildi.

Yangının, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi.

67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Bu arada, yangının çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen 67 yaşındaki bir şahıs Rum polisi tarafından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildi.

Söz konusu şahsın, kendine ait tarlada anız yaktığına dair ifadeler bulunduğu kaydedilirken, şahsın suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Nuris: 36 kişi otellere yerleştirildi

İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar aldığını söyledi. Yangının başladığı Arakapas köyünde ise 9 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Nuris, yangında evleri zarar gören 36 kişinin otellere yerleştirildiğini söyledi.

Nuris, drone’ları kullanarak yangın bölgesinin haritalandırdıklarını ve Sivil Savunma ekipleriyle hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Tatar’ın yaptığı teklif karşılıksız kaldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e Limasol’da çıkan yangına müdahale için yaptığı teklif karşılıksız kaldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis’i telefonla arayarak "İnsani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız" şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve yangına müdahale için yardım teklifinde bulunmuştu.