Konu yeniden değerlendirilmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kredi kartları ve banka kartlarıyla yapılan harcamalarda vatandaşa yüzde 1’lik KDV iadesi verilmesini öngören yasanın üç buçuk yıldır uygulanmadığını, geçen haftalarda 2020 KDV iadelerinin gecikmeli olarak yatırılmaya başladığını belirterek, bunu “yasaya aykırı davranıp vatandaşı mali açıdan zarara uğratma” olarak nitelendirdi. Özersay, Maliye Bakanlığını konuyu yeniden değerlendirmeye davet etti.

Açıklamaya göre HP Genel Başkanı Özersay, katıldığı bir televizyon programında 2019 yılında yürürlüğe giren ve kredi kartlarıyla banka kartlarından yapılan harcamalara yüzde 1’lik KDV iadesi verilmesini öngören yasanın üç buçuk yıl boyunca uygulanmadığına dikkat çekerek, “Yasa yürürlükte olmasına rağmen yasa uygulanmadı, KDV iadeleri vatandaşlara verilmedi ve şimdi 2020 yılının KDV iadeleri, herhangi bir gecikme zammı da olmaksızın, enflasyon ve döviz kurları altında erimiş şekilde ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Devlete olan herhangi bir vergi stopaj veya benzeri bir borcunuzu bir gün dahi geciktirseniz gecikme zammı ödemek zorunda kalırsınız, devlet nasıl olur da yasaya göre vatandaşlara geri vermek zorunda olduğu KDV miktarını üç buçuk yıl bekletip, tamamen anlamını yitirmiş şekilde ve neredeyse dörtte bir oranında değerini yitirmiş şekilde öder? Bunun adı hukuksuzluk yaparak vatandaşı mali açıdan zarara uğratmak değil de nedir?” diye sordu.

Hukuk devletinde böyle bir şeyin mümkün olamayacağını vurgulayan Özersay, Maliye Bakanlığı’nı bu hukuksuzlukla ilgili bir inceleme yapmaya ve bu uygulamayı yasanın ilgili maddeleri çerçevesinde yeniden değerlendirmeye davet etti.