Döner bıçağı ile saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda aynı yerde çalışan ve aynı bölgede oturan Salih Süsler ile Ergin Yetken’in kavgası kanlı bitti.

İddialara göre; Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait çiçek fidanlığında çalışan Salih Süsler ile Ergin Yetken aralarında geçmişten gelen husumet nedeniyle kavga etti.

Çıkan kavgada zanlı, 68 santimlik döner bıçağı ile Yetken’e saldırdı.

Sırtından ve kolundan yaralanan Yetken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılırken, Süsler gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde Yetken’in kendisine saldırdığını, göğsünden ittiğini, olay yerinden ayrılmak istese de önünü kestiğini iddia ettiği öğrenildi.

Her iki zanlının Dikmen’de aynı mahallede kaldığı belirtilirken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Şimdilik 2 gün

Soruşturmayı yapan polis, olayın 2 Haziran saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesine ait çiçek fidanlığı önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, Salih Süsler’in hususi nedenlerle tartıştığı Ergin Yetken’e 68 santimlik döner bıçağı ile saldırdığını açıkladı. Polis, zanlının döner bıçağı ile Ergin Yetken’i sol dirsek kısmından ve sırtının yan kısmından yaraladığını belirtti.

Yetken’in dirseğinde 15 santim ebadında kesi oluştuğunu, ağır yaralandığını kaydeden polis, zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Polis, olayın ardından zanlının aranmaya başladığını, Dikmen’de evinde tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada olayda kullanılan döner bıçağının da bulunduğunu kaydetti. Gözaltına alınan zanlının ifade verdiğini, birçok kişiden bahsettiğini söyledi. Polis, yine olayın geçtiği bölgedeki kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi gerektiğini, soruşturulacak şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etse de mahkeme polisin istediği 2 günlük süreyi onayladı.