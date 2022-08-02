Korkulu anlar yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kumser Apartmanı'nın yanındaki arazide dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Atıl durumdaki eski eşyaların olduğu kısımda başlayan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinleri, dışarı çıkarak ekiplerin yangını söndürmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu apartmana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında apartmandaki bir dairenin penceresi ve balkonda bulunan halı yandı. Yangında ayrıca apartman yanında atılı bulunan kullanılmayan eski mobilyalar, ev eşyaları, atıklar ile zemin katta bulunan alçıpanlar zarar gördü.

Polis, saat 12.30 sıralarında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haspolat’ta da yangın çıktı

Bu arada Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Beton’a ait iş yerinde dün sabah saat 09.45 sıralarında yangın meydana geldi. Polis açıklamasına göre, araba lastiklerini parçalamada kullanılan reaktör makinesinin gaz kaçırması sonucu oluşan yangın sonucu reaktör makinesi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

