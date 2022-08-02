Kötü kader

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’nın sevilen simalarından, ava olan ilgisiyle tanınan 60 yaşındaki Ahmet Bistan Avcıerler dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avcıerler’in ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; önceki sabah ailesini de alarak Karpaz bölgesine denize giden Ahmet Bistan Avcıerler, öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Avcıerler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avcıerler’in cenazesi dün Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Ahmet Bistan Avcıerler 4 çocuk babasıydı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022, 11:21