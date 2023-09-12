‘Şikayetini geri çek’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sevgilisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle haftasonu mahkemeye çıkarılarak tutuklanan Nuh Erk’in hücreye gizlice telefon soktuğu iddia edildi. Teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Erk’in hücrede tutuklu bulunduğu sırada, gizlice içeri soktuğu cep telefonundan kız arkadaşını arayarak şikayetini geri çekmesini istediğini açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 8 Eylül 2023 tarihinde, bir apartman dairesinde, beraber yaşadığı sevgilisi S.Ş. isimli kadın ile kıskançlık yüzünden tartıştığını ve genç kadına tokat atıp, boğazının altını tırmalayarak, darp ettiğini söyledi. Gencer, genç kadının polise gelerek şikayetçi olduğunu ve ifade verdiğini aktardı.

Genç kadının Erk ile 5 aydır birlkte yaşadığını söyleyen polis, Ağustos ayı içerisinde, gezme bahanesi ile kız arkadaşını aracına bindiren zanlının, Çanakkale göletine götürerek burada tasarrufunda bulundurduğu bıçağı çıkarıp boğazına yaklaştırarak, kendisine 3 kez “hayatında kim var söylemezsen bu bıçağı sana sokacam” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis hücresine telefon soktu

Polis memuru, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, zanlının 2 gün tutuklu bulunduğu süre içerisinde, hücreye gizlice soktuğu cep telefonundan kız arkadaşını arayarak şikayetini geri çekmesini istediğinin de öğrenildiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

