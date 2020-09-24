Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’ndeki Salamis Kamping Tesisinde önceki gün belediye ile kamp alanı sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve 3 kamp sakinine ait karavan yandı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarını inceleyen polisin soruşturması devam ederken, olası görgü tanıklarına ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Arbede sonrası yangın



Yeniboğaziçi Belediyesi önceki gün saat 11.00 sıralarında Salamis Kamping Tesisi’ni mühürledi. Polis eşliğinde kampı mühürlemeye giden belediye ekipleri ile kamp sakinleri arasında arbede yaşandı. Arbedede 2 kişi gözaltına alındı, bazı kamp sakinleri fenalık geçirdi.Yaşanan bu kargaşanın ardından gece saatlerinde kamp alanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın sonucu Mustafa Zurnacılar’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin Akcansoy’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa Baysal’a ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet Oktaçlı’ya ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğradı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis soruşturma başlattı. Polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.