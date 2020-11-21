“Kutsal gün için geldim, yolumu kaybettim”

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta ülkeye kaçak giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan Rum uyruklu Andreas Kyriakou dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Teminata bağlanması talep edilen zanlı, “Karpaz'da bulunan kilisedeki kutsal gün için kuzeye geçmek istedim. Yolu kaybederek, yanlışlıkla sınır bölgesine geçtim. Askerlerin dur ikazını duyunca da durdum. Böyle bir problem çıkardığım için özür dilerim" şeklinde konuştu.

Zanlıyı duruşmaya çıkaran polis, Andreas Kyriakou’nun 19 Kasım 2020 tarihinde, saat 08.50 sıralarında Lefkoşa'ya bağlı Gaziler köyünde 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek NTP 350 plakalı aracıyla Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a gizlice geçtiğini kaydetti. Polis, zanlının Haspolat'taki bir bölüğe doğru seyrettiği sırada oradaki görevli askerler tarafından suçüstü gereği tutuklandığını dile getirdi.

Polis, zanlının PCR testinin yapıldığını ve test sonucunun ise negatif çıktığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kuzey Kıbrıs'ta herhangi bir ikametgâhının ve akrabasının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Özür diledi

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise "Karpaz'da bulunan kilisedeki kutsal gün için Kuzey'e geçmek istedim. Yolu kaybederek, yanlışlıkla sınır bölgesine geçtim. Askerlerin dur ikazını duyunca da durdum. Böyle bir problem çıkardığım için özür dilerim" şeklinde konuştu.

Yargıç Temay Sağer, Kuzey Kıbrıs'ta yasal statüsü ve ikametgâhı bulunmayan zanlıyı 15 günü geçmeyecek süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi.