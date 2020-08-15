Kuzey Kıbrıs’ta 5 yeni vaka tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ta dün ilk kez rastgele testler yapılmaya başlandı, 2’si yerel 5 yeni vaka tespit edildi. Vakalardan yerel olanların Karpaz Gate Marina’da çalışan bir şahıs ile onun eşi olduğu belirtildi.

Diğer 3 vakadan birinin deniz, ikisinin hava yolu ile ülkeye gelenler arasından tespit edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 84 olduğunu, 2’si yerel, 5 pozitif vakaya rastlandığını ve bir kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, bir vakanın ise deniz yolu geldiğini ve 2 vakanın yerel vakalar olduğunu kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi kapıların açılması ve ülkeye ulaşımın başlamasının ardından dışarıdan gelen vakalar yanında yerel vakaların da olmaya başladığını belirten Pilli, bugün yapılan test sonuçlarına göre ülkede 2 yerel bulaş olduğunu, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini hatırlattı.

Bakan Pilli, ülkede rastgele testlerin yapılmaya başlandığını, bugün yapılan testlerden 100 tanesinin rastgele test olduğunu, bunların herhangi bir pozitif vaka olmadığını söyledi. Pilli, bugünden itibaren rastgele test sayısının artarak devam edeceğini kaydetti.

Karpaz Gate Marina’dan açıklama

Bu arada Karpaz Gate Marina’dan yerel pozitif vakalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Muhasebe departmanımıza bağlı depo görevlisi olarak çalışmakta olan değerli bir çalışanımıza Coronavirüs teşhisi konmuştur. Eşinin testi pozitif olarak açıklanmış ve karantina altına alınmıştır. Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimiz sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı için hizmetlerimizi dışarıdan gelen ziyaretçilere ve marinamızın tesislerini sadece marina müşterilerimiz için açık tutmaya karar verdik. Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar bu aşamada kapatılacaktır. Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz. Bu dönemin en sağlıklı şekilde atlatmayı temenni eder, size ve tüm ailenize sağlık dolu günler dileriz.