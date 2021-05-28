Polis yakaladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gece gerçekleştirilen operasyonda hintkeneviri ile kokain ele geçirildi. Operasyonda Nazım Bilaloğlu isimli zanlı tutuklanırken, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının narkotik ekiplerini görünce kaçmaya çalıştığı ancak polis aracına çarparak durduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun önceki gece saat 22.15 sıralarında Ortaköy’de düzenlendiğini söyledi.

Polis, narkotik ekiplerini fark eden zanlı Nazım Bilaloğlu’nun kullanımında bulunan MS 778 plakalı BMW marka araçla kaçmaya çalıştığını ifade etti.



Soruşturma memuru, zanlının kaçma girişimi esnasında polis aracına hafif bir şekilde çarparak durduğunu açıkladı.

Evde kokain kalıntısı

Zanlının etkisiz hale getirilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde ve araçta yapılan kontrolde 4 gram ağırlığında hintkeneviri, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş bir Amerikan doları ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk porselen tabak, iki adet beyaz renk kâğıt parçası, beyaz renk peçeteye sarılı yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal boru bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.