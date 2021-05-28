Suçlamalar ağır

Suna ERDEN

Adli Şube Amiri olduğu dönemde rüşvet karşılığında aranan şahıs olan Erkut Hafız’ı tutuklanmadan ülkeye giriş yapmasını sağladığı iddia edilen A.S.A. (E) ile iş adamı T.A. (E), İ.K (E) v e N.A. (E) tutuklandı.

Dört zanlının ağır ceza mahkemesinde devam eden rüşvet davasına etki etmek için tanık konumunda olan Erkut Hafız’ın sesini kaydettikleri belirtildi.

T.A.’nın Hafız’ı cep telefonuyla arayıp, vaatler vererek A.S.A.’nın rüşvet davasıyla ilgili konuşturduğu, ses kaydını aldığı İ.K. aracılığıyla gazeteci Şener Levent’e verdiği belirtildi.

Davada A.S.A. lehine tanıklık eden Levent’in ses kaydının olduğu CD’yi emare olarak mahkemeye sunmak istediği ancak kabul edilmediği açıklandı.

Soruşturma başlatıldığı, ses kaydının montajlanarak CD’ye aktarıldığı belirtildi.

Telefondaki sesi CD’ye aktaran şahsın ise N.A. olduğu açıklandı.

Suçlamalar neler?

‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘kişiler arasında telefon ile yapılan haberleşmeyi tarafların izni olmaksızın kaydetmek ve ifşa etmek’, ‘tanıkları yalan ifade vermeye veya doğru şahadeti gizlemeye teşvike teşebbüs etmek’ suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Karaböcek’in ofisinde buluştular

Duruşmada iddiaları aktaran polis, İ.K., T.A. ve Şener Levent’in 12 Aralık 2020 tarihinde Gönyeli’de ofiste buluştuklarını söyledi.

Polis, İ.K.’nin ofisinde gerçekleşen buluşmada T.A.’nın, A.S.A.’nın rüşvet davasında tanık olan Erkut Hafız’ı cep telefonuyla aradığını açıkladı.

T.A.’nın telefonun hoparlörünü açtığını Erkut Hafız’a telkin ve vaatlerde bulunarak konuşturduğunu belirten polis, konuşmaları İ.K. ve Levent’in de duymasını sağladığını ve sesleri kaydettiğini vurguladı.

Polis, T.A.’nın Hafız’a ait ses kaydını A.S.A.’ya verdiğini açıkladı.

A.S.A.’nın da ses kaydını N.A. ile birlikte CD haline getirdiklerini açıklayan polis, daha sonra İ.K.’ye verdiklerini söyledi. Polis, İ.K.’nin ise iki adet ses kaydının olduğu CD’yi Şener Levent’e ulaştırdığını açıkladı.

Ses kaydı emare olarak sunuldu ancak kabul edilmedi

Polis, Şener Levent’in aldığı CD’leri A.S.A.’nın rüşvet alma davasında savunma tanığı olarak duruşmaya çıktığı esnada mahkemeye sunmak istediğini ancak talebin reddedildiğini söyledi.

Polis, Erkut Hafız’ın T.A.ile yaptığı telefon konuşmasının kaydedilmesinde rızası olmadığını ve şikâyetçi olduğunu ifade etti.



Polis, Erkut Hafız’ın ifadesinde, T.A.’nın 12 Aralık 2020 tarihinde saat 16.30’da kendisini aradığını ve aralarındaki alacak meselesiyle ilgili görüştüklerini daha sonra A.S.A. ile ilgili olarak konuştuklarını ve bunun 10 dakika devam ettiğini aktardığını açıkladı.

Üç gün önce soruşturma başlatıldı

Bu gelişmeler üzerine CD’lerle ilgili 24 Mayıs 2021 tarihinde soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, bir suretinin Şener Levent’in tasarrufundan alınarak incelendiğini açıkladı.

Polis, Şener Levent’in ifadesine de başvurduklarını; T.A.’nın Erkut Hafız’la İ.K.’nin ofisinde yaptığı görüşmeyi hoparlöre aldığını ve CD’ye alınan telefon görüşmesi kaydının İ.K. tarafından CD şeklinde kendisine iletildiğini söylediğini aktardı.

Ses kaydını montajlayıp CD’ye aktardılar

Polis, CD üzerinde yapılan incelemede 10 dakikalık konuşma süresinin 1 dakika 54 saniyesinin kısaltıldığını, görüşmeye dönüştürüldüğünü ve ses kaydında geri sarma, kelimeleri atlama gibi durumlar olduğunun tespit ettiğini anlattı.

Polis, ses kaydının PGM Data İnceleme uzmanı tarafından inceleneceğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında dört zanlının mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Cihazlara el konuldu

Polis, 26 Mayıs 2021 tarihinde İ.K.’nin Gönyeli’de bulunan ofisinde 12.58 ile 13.25 saatleri arasında yapılan aramada 2 adet CD, 3 adet USB, 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayarı, şarj aletinin emare alındığını belirtti. Polis, zanlı İ.K.’nin itiraf nitelikli 5 sayfalık bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, N.A.’nın ikametgâhında yapılan aramada ise 2 adet cep telefonu, 2 adet hard disk, 3 adet USB, 1 adet sim kart, zarf içinde 2 DVD, 2 adet dizüstü bilgisayar, 40 adet CD ve DVD’lerin emare alındığını açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan N.A.’nın aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Arhun önce kabul sonra reddetti

Polis, T.A.’nın da ikametgâhında tespit edildiğini ve suçlamalara karşın, “Benim sesim de çok kaydedildi. Haberim yoktu” dedikten sonra, “Kaydı ben yaptım” itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı T.A.’ya ses kaydı dinletildiğinde, “Hatırladım. Karşı taraftaki Erkut Hafız’dır. Avukatım gelsin, tavsiyesi üzerine ifademi vereyim” dediğini aktaran polis, İ.K.’nin ifadesinin T.A.’ya verildiğini, okuduktan sonra ise kaydı kendisinin yapmadığını, bu iddiaların yalan olduğunu, kaydı A.S.A.’nın yaptığını söyleyip, iddiaları reddettiğini açıkladı.

Polis, 27 Mayıs saat 00.30’da A.S.A.’nın evinde tespit edildiğini ve suçlama üzerine, “Ben o görüşmede yoktum. Olsaydım ben kaydederdim. Bana yapılan komploydu” dediğini söyledi.

“Amaç davayı etkilemek”

Yaşanan olayın A.S.A.’nın ağır ceza mahkemesine havale edilen rüşvet davasıyla ilgili olduğunu kaydeden polis, buradaki amacın davayı etkilemek olduğunu düşündüğünü belirtti.

Polis, bu suçların gerisinde yatan sebebin ise Erkut Hafız’a şikâyetinden vazgeçirmek olduğunu savundu.

Polis, İ.K.’nin verdiği 5 sayfalık ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca T.A.’nın görüşmeyi yaptığı telefonunun arandığını ifade ederek, ilk etapta bir gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.