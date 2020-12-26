Kuzeyde 8, güneyde 50 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 8, Güney Kıbrıs’ta ise 50 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de de 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

LTB’nin testleri negatif

Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, personele yapılan PCR testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı, Sağlık Bakanlığı’nın LTB’de rastgele 168 test yaptığını sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Harmancı, Sağlık Bakanlığı’na ve ekiplerine teşekkür etti.

Güneyde 2 can kaybı daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen bin 283 test sonucunda, 50 yeni Covid-19 vakası daha tespit edilirken, 2 de yeni can kaybı yaşandı. Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 19 bin 366'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 109'a çıktı.

Türkiye’de 17 bin 543 vaka

Türkiye'de de son 24 saatte 201 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.