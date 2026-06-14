‘Yapay zeka’ eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Yapay Zekâ Eylem Planı’nı İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde açıkladı. Erdoğan, konuşmasında dijital egemenliğin artık siyasi, askeri ve ekonomik güçten bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye’nin teknolojideki dönüşümü erken fark eden ve buna göre adım atan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Erdoğan, veriye saniyeler içinde ulaşılabildiğini, yapay zekânın yalnızca bilgi üretimini değil algıları da değiştirdiğini belirtti. Veri güvenliği ve siber güvenlikte oluşabilecek en küçük zafiyetlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Erdoğan, özellikle savaş ve çatışma ortamlarında bunun somut şekilde görüldüğünü dile getirdi. Türkiye’nin teknoloji alanında önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyleyen Erdoğan, üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji üslerinin uluslararası düzeyde ses getiren çalışmalara imza attığını kaydetti. Genç mühendisler ve yazılımcıların katkısıyla birçok alanda yerli üretim kapasitesinin arttığını belirten Erdoğan, daha önce dışa bağımlı olunan teknolojilerin artık yerli imkânlarla üretildiğini ifade etti.

Dört ana eksen üzerine kuruldu

Erdoğan, Yapay Zekâ Eylem Planı’nın bu hassasiyetler gözetilerek hazırlandığını ifade etti.

Planın dört ana eksen üzerine kurulduğunu belirten Erdoğan, “Fark Et” başlığı kapsamında toplumda yapay zekâ farkındalığının artırılacağını ve Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlık Programı’nın başlatılacağını söyledi. Bu kapsamda 81 ilde düzenlenecek atölyelerle iki yıl içinde 5 milyon vatandaşa eğitim verilmesi hedefleniyor. Ayrıca kullanıcı haklarını koruyan ve yatırım ortamını öngörülebilir kılan bir düzenleyici çerçevenin oluşturulacağı ifade edildi.

“İstifade Et” ekseninde yapay zekânın kamu hizmetlerinden sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar geniş bir alanda etkin şekilde kullanılacağı belirtildi. Bu kapsamda kamu yatırım programlarında yapay zekâ projelerine en az yüzde 2 pay ayrılması, veri merkezi kapasitesinin güçlendirilmesi ve öncelikli sektörlerde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. “Üret” başlığı altında Türkiye’nin kendi yapay zekâ modellerini geliştirmesi, KOBİ’ler ve araştırmacılar için yapay zekâ büyüme bölgelerinin kurulması ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi planlanıyor. “Yönet” ekseni kapsamında ise veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının harekete geçirilmesi, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve Türkiye’nin uluslararası girişimler için daha cazip bir merkez haline getirilmesi amaçlanıyor. İstanbul’un da bu alanda yatırım diplomasisinin merkezi olarak konumlandırılacağı ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026, 02:45