Minikler çok eğlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, geleneksel olarak Dünya Çocuk Günü’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’nin ilk etkinliği, önceki akşam Gönyeli Yalçın Park’ta gerçekleştirildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre Çocuk Şenliği kapsamında dün Gönyeli Eski Hizmet Binası’ndan, Gönyeli Yalçın Park arasında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gönyeli Yalçın Park’ta Neşe Yuvam, Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ekipleri gösteri sahneledi.

Etkinliklere yarın Gönyeli Belediye Bulvarında yarın da Alayköy’de devam edilecek.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu etkinliğin başında yaptığı konuşmada bu yılki etkinliklerin kapsamını genişleterek 3 güne yaydıklarını, belediyeciliğin artık klasik belediyecilik anlayışından çıktığını ve her alanda vatandaşlara hizmet etmenin şart olduğunu söyledi.

MAGEM Maraş’ta renkli anlar yaşandı

MAGEM Maraş’ta da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

“Sizin Gününüz” sloganıyla MAGEM Maraş’ta düzenlenen etkinlik çerçevesinde oluşturulan boyama alanında, çocuklar fırçalar ve parmaklarıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü resmetti. Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar da oynandı.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara, günün onların günü olduğu hissini verebileceğine inandıkları tüm etkinliklere yer verdiklerini ifade etti. Çocuklar için eğlence dolu bir aktivite olan boyama ile günün onların hayal güçlerini de katarak somutlaştırıldığını ifade eden Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara onların gününde unutulmaz ve keyif dolu bir anı yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.