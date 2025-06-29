Rekabet gücümüz düştü

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, enerji, personel maliyetleri, ham madde fiyatlarının değişkenliği, sektörü pahalı bir duruma getirdiğini ve rekabet gücünü düşürdüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in açıklamasına değinen Serhan Aktunç, Çağıner’in çok doğru tespitleri olduğunu belirterek, “En önemlisi de turizm konusunun siyaset üstü, iktidarı muhalefeti beraber düşünerek hareket etmesi gerekliliğidir” dedi.

“Yapılan doğru işlerin desteklenmesi, yapılması gerekenleri de beraberce bulunması gibi” ifadelerini kullanan Aktunç, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çok doğru yapılan işlerden biri olan ADA Kıbrıs projesi, maalesef yüksek maliyetler ve rekabet etme gücümüzün düşük olmasından dolayı gerektiği kadar etkili olamıyor. Enerji maliyetleri, personel maliyetleri, ham madde fiyatlarının değişkenliği, maalesef sektörü pahalı bir duruma getirdi ve rekabet gücümüzü düşürdü. Elimizde olan ve olmayan şeyler var. 12 ay güneş olan bir adada, maliyetleri düşürmek için güneş enerjisi sistemine geçmek bizim elimizde. Bunu acil, hemen hayata geçirmemiz gerek."

“İyi işleri görelim”

Aktunç, turizmdeki sorunların çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim maliyeti için, yerli üretim ile alım garantili bir anlaşma yapılıp, hem yerli üreticinin desteklenmesi hem de standart ve uygun fiyata ürün sağlanması gerekir. Personel maliyetleri için de, yerli ve yabancı çalışanlar için bir düzenleme yapmak şart. Bazı düzenlemeler olsa da, daha da geliştirilmeli. Şimdi bazıları diyecek, sen yöneticisin, hükümette olan bir partinin müsteşarısın. Neden yapmıyorsun diye? Tam da burada, Sevgili Dimağ başkanın dediği gibi, bir bütün olarak, paydaşlar, hükümet, muhalefet, herkes beraber hareket ermek zorundadır. Fakat biz, birbirimizi dövmekten, siyasi güç elde etmekten, doğru olsa da eleştirmekten başka bir şey yapmıyoruz. Kişisel ve partisel çıkarlar o kadar önde ki, sürüklenmekte olduğumuz girdabı, siyaset yapacağız diye göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sırf hükümet puan almasın diye doğru işleri bile desteklemiyoruz" açıklamasını yapan Müsteşar Aktunç, şöyle devam etti:

"Sırf muhalefet ön plana çıkmasın diye, önerilerini dinlemiyoruz. Bu da Kıbrıs Türk’ünü büyük bir çıkmaza doğru sürüklüyor. Bir laf vardır, “doğa boşluk kabul etmez” diye. Ya birbirimize ve sektörlerimize sahip çıkacağız, ya da birileri gelip yönetecek, sonra da çok üzüleceğiz.”

