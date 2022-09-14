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Son yılların rekoru

Larnaka ve Baf Havaalanları 8 ayda 6 milyon yolcuya hizmet verdi

Son yılların rekoru

   Ercan Havaalanı’nın son 3 ayda 869 bin yolcuya hizmet verdiği açıklanırken, Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

   Fileleftheros gazetesi bunun son yılların rekoru olduğunu belirterek, turizmde sevindirici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti.
   Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin yayınladığı verilere göre; Larnaka ve Baf Havalimanlarından geçen yıl boyunca seyahat eden yolcu sayısının 5 milyon 109 bin 462 olduğunu ve bu rakamın, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde aşıldığını yazdı.
   Gazete, rakamlara bakıldığında, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde, geçen yıla kıyasla 3,5 milyon daha fazla yolcu seyahat ettiğini kaydetti.
    Haberde, Baf Havalimanı’ndan seyahat eden yolcularda ağustos ayında büyük artış yaşandığı ve 2019 yılındaki rekorun kırıldığı ifade edildi. 

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 11:18
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