Olayın nedeni tam anlaşılmadı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinin eski belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ile 3 adamı tutuklandı.

Hulusioğlu’nun seçimde kendisine destek vermediği gerekçesiyle şimdiki belediye başkanının şoförü Emrah Beyazlı'yı adamlarına kaçırttığı iddia edildi. Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı’nın Hulusioğlu’nun azmettirmesiyle Beyazlı'yı zorla Range Rover araca bindirdikleri, Beşparmak Dağlarına götürdükleri ve orada darp ettikleri belirtildi.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlılar Vedat Hacıabitoğlu ve Sıtkı Demirağcı’nın Çatalköy Belediyesi çalışanı Emrah Beyazlı’yı Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıklarını ve Beşparmak dağlarına götürdüklerini söyledi.

Polis, zanlıların Beyazlı’yı seçimde Hulusioğlu’na destek vermediği gerekçesiyle darp ettiklerini aktardı.

Polis, zanlıların Beyazlı’yı tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkana ait taş eve götürdüğünü ifade etti.

Polis memuru, Hulusioğlu’nun taş evde Beyazlı'yı, "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiğini, zanlıların daha sonra Beyazlı'yı plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğünü ifade etti.

Tüm iddialar araştırılacak

Polis, mobese görüntülerini inceleyeceklerini de açıkladı.

Zanlıların gözaltında olduğu 24 saatlik zaman diliminde yaptıkları araştırmada Beyazlı’nın evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığını belirlediklerini kaydeden polis, yalan ifade veren 2 kişi hakkında işlem başlattıklarını açıkladı.

Polis memuru, olayla ilgili diğer iddiaların doğru olup olmadığının ortaya çıkarılması için mahkemeden 2 gün süre talep etti.

Mahkeme, haklarında ‘zorla insan kaçırma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.

KKTC’de 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Başkanlığı koltuğunu kaybetmiş, yerine Ceyhan Kırok seçilmişti.