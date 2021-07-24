‘Hukuka aykırı davranamayız’

Rum Ulusal Konseyi’nde KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının kapatılması ve KKTC devlet yetkililerine verilmiş “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının geri alınması teklifinde bulunulması sadece kuzeyde değil, güneyde de tartışma konusu oldu.

Alihtia’nın haberine göre DİSİ Başkan Yardımcısı Haris Yeorgadis, Rum Yönetimi tarafından alınacak her türlü önleme çok dikkatli ve soğukkanlı karar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “verilecek kararın, net bir şekilde meşruiyet çerçevesi içerisinde olması şarttır” dedi.

Gazeteye göre, Yeorgadis, özetle şunları söyledi:

“Bizim kararlarımız Kıbrıs’ın AB üyesi ülke olmasından kaynaklanan hukuki yükümlülüklerine uygun olmalıdır. Yeşil Hat ile ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bağlayan tüzükler meselesi vardır ve biz Türk yasa dışılığını şikâyet ederken, üye devlet olarak aldığımız taahhütleri ihlal eden hareketlerde bulunmamız çok saçmadır. Ulusal Konsey’in Maraşlılara söylediği, gayrı menkulleri için Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarının tehlikelere gebe olduğudur. ABD ve AB’nin açıklamalarının oluşturduğu olumlu ortamı da kullanarak, siyasi tepki vermeliyiz. Uluslararası tepki, Türkiye’nin dikkate alacağı tek şeydir.”

AKEL Maraş’tan endişeli

Rum Komünist AKEL Partisi de, Rum Yönetimi’nin kapalı Maraş’la ilgili açıklamalarının uluslararası toplum tarafından açık ve özlü şekilde “kınanması” için girişimlerini yoğunlaştırarak devam ettirmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu. Parti tarafından yayımlanan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Maraş kaybediliyor. Vatanımızın kesin taksimi hiç olmadığı kadar belirgin. Bu tehlikeli süreç ancak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasıyla kesilebilir ve tersine çevrilebilir. Bunun için son Ulusal Konsey toplantısında Kıbrıs müzakerelerinin, 2017’de koptuğu yerden ve uzlaşılmış zeminde yeniden başlaması üzerinde odaklanmamız gerektiğini ortaya koyduk. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her türlü gerekçesini ellerinden alacak kararlı inisiyatifler almamız şarttır. Erdoğan’ın, ‘Kıbrıslı Rumlar, siyasi eşitliği ve doğal gaz gelirlerinin adil paylaşımını kabul etmediği için iki devlet istedikleri’ iddialarına ikna edici cevaplar vermemiz gerek. Bu konuda, sözle kalmayıp pratikte de kabul ettiğimiz varılmış uzlaşılar bulunduğunu hatırlatalım. Türk toplumunu Türkiye’nin kucağına itecek ve /veya bölünmüşlüğü güçlendirecek eylemlerden kaçınmamız şart. Şu anda Kıbrıs Türk toplumunun Erdoğan-Tatar projelerine karşı çıkan güçleriyle, Kurtarılmış ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a inanan her vatandaş ile ortak hareket etmemiz gerek.”

Derinya kapısı kapatılsın

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Ulusal Konsey toplantısında, KKTC devletinin Maraş’ta attığı adımların turizm getirisi olmaması için Derinya kapısının kapatılmasını önerdi. Papadopulos, RİK’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer hükümet yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının geri alınmasının da teklif edildiğini söyledi.

AB tarafından Türkiye ve KKTC’ye ekonomik ve diğer yaptırımlar uygulanması gerektiği iddiasında da bulunan Papadopulos, Ulusal Konsey’de sunulan bütün önerileri inceleyip ve Rum Yönetimi başkanına sunulmak üzere somut bir öneriye varacak özel bir uzmanlar komitesi kurulmasını önerdi.