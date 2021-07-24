Mesnetsiz iddialara ortak tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz" ifadesiyle tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BGMK Dönem Başkanlığı'nın Kapalı Maraş'a ilişkin maddi hatalar da içeren bir açıklama yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KKTC, topraklarının bir parçası olan Kapalı Maraş'ta ezber bozan, yapıcı adımlar atmaktadır. Kamu alanlarının kullanılmaya başlanmasının yanı sıra KKTC Bakanlar Kurulu, Kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri statüden çıkarılması kararı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sarih bir şekilde açıkladıkları üzere, alınan karar, uluslararası hukuka uygun olduğu gibi, mülk sahiplerinin haklarını da garanti altına almaktadır.

KKTC Bakanlar Kurulunun askeri statüden çıkardığı bölgenin tekrar açılmasına matuf bir kararın istihsal edilmediği belirtilen açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür. Kapalı Maraş'a yönelik kararlarımızın, Rum halkı arasında da memnuniyet yaratmasına karşın mülk sahiplerinin haklarını korumaya matuf açılımımıza BMGK’nin olumsuz tepki göstermesi talihsizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, başta Annan Planı olmak üzere "iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu" amaçlayan müzakere süreçlerinin, Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle defaten akamete uğradığının hafızalarda yerinin korunduğu vurgulanarak federal çözüm modelini öngören ve yaklaşık 50 yıl sonuçsuz kalan müzakerelerin tüketildiği ve geçmişte kaldığının inkar edilemeyeceğinin altı çizildi.

Ada'daki gerçekleri yansıtmamaktadır

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafıyla iş birliğine dayalı, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmayı arzu ettiğinin altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşma ancak ve ancak müktesep hakkımız olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tesciliyle mümkündür. Tüketilen bir çözüm modelini taraflara dayatmaya çalışmak yerine BMGK’nin, Ada’da galebe çalan olguları dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi yerinde olacaktır.

BMGK Başkanlığı açıklamasında yer alan 'Kıbrıs halkı' ifadesi de Ada'daki gerçekleri yansıtmamaktadır. Ada'da tek bir halk değil Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum olmak üzere iki ayrı halk bulunmaktadır. BMGK'nin bu olguyu da açıklama ve kararlarında dikkate almasını bekliyoruz.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayriresmi toplantısında yaptığı önerileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk tarafının, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılması çabalarına olumlu katkı yapmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Mesnetsiz iddialar

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz'da açıklanan, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara, "Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz." ifadesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri, KKTC hükümetinin Maraş açılımının ikinci aşamasına yönelik kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Bu açıklamalar Maraş’ın KKTC toprağı olmadığı, KKTC'nin Maraş'taki mülklere el koyacağı ve buraya mülkiyet hakları hilafına yerleşimciler getireceği gibi mesnetsiz iddialara ve Rum-Yunan kara propagandasına dayanmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Maraş'ın KKTC toprağı olup, KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde zamanında yerleşime açılmadığı, askeri bölge olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, KKTC hükümetinin, geçtiğimiz ekim ayında 47 yıldır kapalı tutulan ve artık çevresel tehlikeler de yaratmaya başlayan Maraş’ın iki ana caddesini ve plajını halka açtığı, son olarak da Maraş’ın yüzde 3,5’una tekabül eden pilot bölgenin askeri bölge statüsünü kaldırdığına işaret edildi.

Mülkiyet haklarına saygı duyulacak

KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararların mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olup, uluslararası hukukla tamamen uyum içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, iddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarının mülkiyet ve egemenlik haklarının üzerinde olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, bu adımlarla Maraş’ta yeni mağduriyetlerin oluşmayacağı, herkesin yararına olacak şekilde, mevcut mağduriyetlerin giderileceği kaydedildi.

