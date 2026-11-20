Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, , “İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve ölçülü güvenlik filtresi kuracağız” dedi.

CTP, Yenibaoğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Düzenlenen aday tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleşirken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Sıla Usar İncirli vatandaşlarla tek tek kucaklaştı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada çok karanlık, kirli ve şaibeli bir dönemden geçtiğimizi ifade ederek “5 yıl içerisinde çok şeyi kaybettik. Kimliğimiz, kültürümüz ve karakterimiz bizim için çok kıymetlidir

Yeni dönemde size sözümüzdür, değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız ve kadar koruyacağız” şeklinde konuştu. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen İncirli, insanların devlete olan güveninin sarsıldığını söyleyerek “Bizim en önemli görevimiz insanlarımızın ülkelerine olan güvenini yeniden tesis etmektir. Çünkü güven olmayan yerde yaşam da mümkün olmaz” dedi.

Konuşmasının devamında planlamanın önemine de dikkat çeken İncirli, veriye dayalı bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceklerini söyledi. İncirli, nüfusunu bilmeyen bir ülkenin, okulunu, hastanesini, altyapısını ve geleceğini sağlıklı biçimde planlayamayacağını belirterek güncel verilere dayalı kamu hizmetleri planlaması ve ülkeye girişlerde düzenli, denetlenebilir bir sistem CTP'nin öncelikleri arasında olduğunu aktardı. İncirli, “İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve ölçülü güvenlik filtresi kuracağız” dedi.

“5 yıldır yapamadıklarını bundan sonra yapacaklarını iddia ediyorlar”

Konuşmasının sonunda hükümete sert eleştiriler yönelten İncirli, “5 yıldır yapamadıklarını bundan sonra yapacaklarını iddia ediyorlar. Ama anlamadıkları bir şey var. İnsanlar onlara inanmıyor. Çünkü yapmayacaklarını çok iyi biliyorlar” diye konuştu.

Oyuncu: Yeniboğaziçi’nin kent belediyesine geçme zamanı gelmiştir

CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu da konuşmasında, bölgeyi çağdaş belediyecilik anlayışıyla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Yeniboğaziçi’ni hak ettiği hizmetlere, hak ettiği çağdaş belediyeciliğe ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi. Bölgede temel belediye hizmetlerinde yaşanan eksikliklere dikkat çeken Oyuncu, “Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bir köy belediyesinden kent belediyesine geçme zamanı gelmiştir. Ve bunu biz yapacağız”ifadelerini kullandı. CTP belediyecilik anlayışının doğru çalışma, mali disiplin ve doğru kararlar üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Oyuncu, diğer belediyeleri örnek göstererek “Bu anlayışı en kısa zamanda da Yeniboğaziçi bölgesiyle buluşturacağız” diye konuştu.