Böyle olmaz

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücretin yüzde 17.79 artışla net 44 bin 546 liraya yükselmesi vatandaşları pek memnun etmedi. Yeni maaşların 10 günlük itiraz süresi sonrasında ödeneceğini belirten vatandaşlar “asgari ücretliler yeni maaşı beklerken, marketlerde hemen her şeyin fiyatına artış gelmesi kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Bazı ürünlerin yüzde 60’a varan oranda zamlandığını söyleyen vatandaşlar ‘serbest piyasa ekonomisi’ denilerek, ülkenin kontrolsüz bırakılmasına tepki gösterdi. Kredi kartı ödemelerinde fiyatı daha da artıran işletmelere müdahale edilmesini isteyen vatandaşlar “ bu koşullarda asgari ücret 60 bin olsa da yetmez” şeklinde konuştu.



Ne dediler?..

Semih Kızmazoğlu

“Yeni asgari ücret yüzde 17,79 oranında arttı. 44 bin 546 TL ile bugün 3 çocuklu bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Ekstra bir iş yapılması ya da anne-babanın yardım etmesi gerekiyor ki yaşamını sürdürebilsin. Diğer yandan, üst limitteki maaşları biraz düşürmeleri gerekiyor. Bugün üst düzeyde maaş alan biri yüzde 17 zam aldığında, asgari ücretlinin aldığı maaş kadar artış almış olacak. Üstelik zamlı maaşlar ödenmeden fiyat artışları başladı.”

Halil Kocabaş

“Yeni asgari ücrete yapılan zam yeterli değildir. Arabasına yakıt mı koyacak, evine kömür mü ödeyecek, ailesine yiyecek mi alacak? Bugünün şartlarında asgari ücret en az 50 bin lira olma-lıydı. Ben devlet memuru olmama rağmen aldığım maaş yetmiyor; asgari ücretli ne yapsın? Yetkililerden de bir beklentim yok. Piyasa kontrolsüz ve ürünler çok pahalı.”

Kamil Birkaya

“Asgari ücrete yapılan yüzde 17,79 oranındaki zammın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Üç çocuklu bir ailenin bu parayla geçinmesi asla mümkün değil. İşe yeni başlayan bir devlet memuru neden asgari ücretin iki katını alıyor? Bence bugünkü şartlarda asgari ücret 80 bin ve üzerinde olmalıydı.”

Şükrü Turan

“Yeni asgari ücret çok da memnun edici bir rakam değildir. İnsanlar nasıl kira ödeyip geçim sağlayacak? Piyasada tüm ürünlere yüzde 60-65 artış yapılırken, asgari ücrete yalnızca yüzde 17 artış yapılması doğru değil. Geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Küçük bir bebeğim var ve 20 bin civarında bir evde kirada kalıyorum. Bugünkü şartlarda asgari ücretin en az 60 bin olması lazım ki insanlar geçimini sağlayabilsin.”

Uğur Turtul

“Asgari ücrete yapılan zam, bir ailenin normal geçimi için çok yetersizdir. Marketlerdeki fiyatlara bakıldığında geçinmenin ne kadar zor olduğu görülüyor. Bu yapılan artış tatmin edici değildir. Bugünkü şartlarda asgari ücrete yüzde 25-30 civarında bir zam yapılması gerekiyor. Ben işvere-nim ve personel giderleri çok artmış olsa da, iyi bir ekonomi yönetimine ihtiyacımız var diye düşünüyorum.”

Soner Türkel

“Yeni asgari ücret ne yeterli ne de çok kötü. Eğer piyasada fiyatlar artmayacaksa, iyi bir rakamdır çünkü işverenleri de düşünmek gerekiyor. İşverenlerin 55 bin lira gibi bir personel gideri olacak. O nedenle işverenleri de göz önünde bulundurmak lazım. Bugünkü şartlarda asgari ücretin en az 60 bin lira olması gerekiyor. Rakamsal olarak büyüdük ama alım gücü olarak çok küçüldük.”

Halil Yenigür

“Asgari ücrete yapılan zam kimisi için iyi, kimisi için kötü oldu. Bir evde kalabalık çalışan ailelerde sıkıntı yok ama tek çalışanlar için bu rakam yeterli olmadı. Bugünkü şartlarda asgari ücret en az 50 bin olmalıydı. Kira, elektrik, su, hastane, okul derken bu para yetmiyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz, her şeyi göz önünde bulundurarak asgari ücreti belirlemeleridir.”

Kerem Güler

“Yeni asgari ücretin yetersiz kaldığını düşünüyorum. Tatmin edici bir rakam değildir. Aldığımız parayı ilaçlara veriyoruz ve bu, sıkıntılı bir asgari ücret oldu. Keşke asgari ücreti artırmasalardı da piyasayı stabil tutabilselerdi. Yetkililerden beklentimiz, biraz da kendilerini vatandaşların ye-rine koymalarıdır.”