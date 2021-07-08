Tümü serbest kaldı

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde meydana gelen portakal hırsızlığıyla ilgili tutuklanan tümü aynı aileden 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen teminat duruşmasında Hüseyin Topaloğluları, Hasan Topaloğluları, Hüseyin Topaloğluları, Hayriye Topaloğluları ve Cemaliye Topaloğluları hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Duruşmada zanlıların başkasına ait bahçeden 465 TL değerinde 85 kilo portakal çaldıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 3 Temmuz tarihinde saat 13.00 sıralarında Mevlevi'de, Saldam 2 Petrol istasyonu arkasında M.Z.’nin kirasında bulunan 8 dönüm narenciye bahçesi içerisine izinsiz bir şekilde girerek 465 TL değerinde 85 kilo Valencia cinsi portakalı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü yakalandıklarını ve portakalların emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıları ürün hırsızlığı suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.