Mülk satışlarında patlama var

Özlem ÇİMENDAL

Yılın ilk 4 ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancı ‘turistlerin’ sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 48’in üzerinde bir artış meydana geldi. Diyalog’un elde ettiği verilere göre; Ocak-Nisan döneminde Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancıların ilk sırasına 13 bin 520 kişiyle İranlılar yerleşti. Bunu 13 bin 42 ile Ruslar, 9 bin 370 ile Almanlar izledi.

İran ve Rusya’dan gelenlerin önemli bir kısmının adadan mülk aldığı ve İskele bölgesine yerleştiği belirtiliyor.

İlk 4 aylık turist sıralamasında Almanları 6 bin 224 ile İngilizler, 3 bin 426 ile Kazakistan uyruklular izliyor.

Ukrayna’dan gelenlerin sayısı 2 bin 772 olurken Pakistan’dan 2 bin 988, Nijerya’dan da 2 bin 447, Sudan’dan bin 311, Türkmenistan’dan bin 186, İsrail’den ise 427 kişinin adaya turist vizesiyle giriş yaptığı görüldü.

Nijerya, Pakistan, Sudan ve Türkmenistan gibi ülkelerden ‘çalışmak’ amacıyla gelenlerin ‘turist’ statüsünde giriş yapmaları dikkat çekti.

Güneyin rakamlarına yaklaşıldı

Kuzey Kıbrıs’a turizm veya mülk satın alma amacıyla gelen yabancıların sayısındaki artış yüzünden güneydeki rakamlara yaklaşıldığı görülüyor.

Yılın ilk 4 ayında güneye giden turist sayısının 736 bin 629 olduğu açıklandı. Rum turizm örgütüne göre; geçtiğimiz yılın aynı döneminde güneye giden turist sayısı 534 bindi. Bu yıl yüzde 7.3 oranında bir artışın olduğu görülüyor.

Güneye giden turistlerin sıralamasında İngilizler 124 bin 455 kişiyle (Yüzde 36.3) ilk sırayı, İsrail vatandaşları ise 34 bin 69 kişiyle ikinci sırası alıyor.

Çevreye büyük önem veriyorlar

Öte yandan ülkeye gelen yabancılar, ekonomik açıdan katkı sağlarken, buraya yerleşen turistler oluşturdukları gruplarla çevre temizliği yapıyor. Sahilleri, tarihi yerleri temizlemeyi, çöpleri toplamayı görev haline getiren turistler büyük takdir topluyor.