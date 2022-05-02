Orkide 350 lira

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığı, ardı ardına yapılan zamlar çiçek fiyatlarını da etkiledi. Özel günlerde, düğünlerde, doğum günlerinde ve daha birçok önemli etkinlikte gerek görsel güzellikleri gerekse hoş kokuları ile tercih edilen çiçeklerin fiyatı cep yakacak duruma geldi. Geçtiğimiz yıl en uygunu 50 lira en pahalısı 200 civarında olan saksı çiçekleri, bu yıl en az 80 liradan satışa sunuldu. Çiçek fiyatları 80 liradan başlayıp 350’ye kadar çıkarken, Diyalog’a konuşan Tomurcuk Çiçek Evi direktörü Hanife Karataş, döviz, elektrik, akaryakıt ve benzeri alanlardaki fiyat artışlarının çiçek sektörünü de etkilediğini söyledi. Hanife Karataş, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle işlerin düştüğünü de belirtti.

Eski canlılık yok

Eskiden bayram öncesi birçok sipariş aldıklarını, iyi satış yaptıklarını ifade eden Karataş, şunları ifade etti:

“Bayram hazırlıklarımızı önceden yaptık ancak daha önceki bayram arifelerinde olduğu gibi iş yapamadık. Geçtiğimiz yıl en uygun saksı çiçeğini 50 TL’ye satıyorduk, bu yıl o çiçekler 70-80 TL’den başlıyor. Yine geçtiğimiz yıl 250 TL’ye verdiğimiz Orkideler bu yıl artan döviz ve maliyetler nedeniyle 350 TL’den satılıyor.

Bayram arifesinde kabir ziyaretleri artıyor. Kaybettikleri yakınlarını kabirlerinde ziyarete gidenler en çok karanfille hazırlanmış buketleri veya sade karanfil tercih ediyor. Bu yıl karanfilin tanesi 10 TL’den satılıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde 15 liradan satılıyordu. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle üretim çoğaldı ve fiyatlar düştü.”

Fiyatlar yükseliyor, işlerimiz düşüyor

“Maliyetler artıyor, fiyatlar yükseliyor, işlerimiz düşüyor” diyen Hanife Karataş şunları dile getirdi:

“Ülkede yetiştirilen çiçekleri yurt dışından getirmiyoruz daha çok yerli üreticiyi desteklemek adına buradan temin ediyoruz. Şu an 10 TL’den sattığımız karanfiller de ülkemizde üretilen karanfillerdir. Artan maliyetler yapılan zamlar nedeniyle her yıl çiçek fiyatları da artıyor. Tomurcuk Çiçek Evi olarak nişan, gelin çiçeği ve düğün arabası süsleme işleri de yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 350-400 civarında yaptığımız araba süsleme, gelin eli çiçekleri bu yıl 700 TL civarına yükseldi. Çiçek fiyatlarının artmasının nedeni elektrik, akaryakıt ve benzeri alanlara yapılan zamların yanı sıra döviz kurlarındaki yükseliştir. Fiyatların artması işlerimize olumsuz yansıyor. Mesela çiçekleri korumak için sürekli soğutmak zorundayız. Bunu da elektrikli aletler sayesinde yapıyoruz. Bu nedenle elektrik faturası yüklü geliyor. Ayrıca zamdan dolayı normalde aylık 750 lira olan elektrik faturası bu ay bin 750 liraya çıktı. Elektrik maliyetim bin lira artmış oldu. Girdi maliyetlerinin artışı sattığımız ürünlere yansıyor. Maliyetler artıyor, fiyatlar yükseliyor, işlerimiz düşüyor. “